Индонезия не исключает импорта энергии из России до 2045 года

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Министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита в интервью РИА Новости заявил о необходимости надежных поставок энергии, в том числе из России, для успешной реализации государственной стратегии развития до 2045 года.

По словам министра, индустриализация требует устойчивого и стабильного энергоснабжения, отвечающего растущим потребностям государства. При этом в перспективе особую важность приобретает экологическая составляющая.

Картасасмита отметил, что современный рынок диктует спрос на "зеленую" продукцию, в связи с чем поставки чистой энергии становятся насущной необходимостью, и Россия способна оказать содействие в достижении этой цели.

Говоря о долгосрочных планах, глава Минпромторга Индонезии пояснил, что к 2045 году обрабатывающая промышленность должна стать главным столпом национальной экономики. Это предполагает постепенный уход от сырьевой экспортной модели в пользу глубокой переработки природных ресурсов внутри страны, чтобы добавленная стоимость оставалась в Индонезии.

Министр выразил уверенность в том, что РФ как дружественное государство может сыграть важную роль в этом процессе. Ожидается, что двустороннее сотрудничество получит новый импульс в 2026 году, когда Индонезия выступит страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

Ранее Словакия инициировала переговоры с Россией о поставках газа в 2027 году. При этом Европейский союз планирует с 1 января 2027-го полностью запретить импорт российского СПГ. Словакия подала иск в суд ЕС против такого решения.