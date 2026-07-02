ТАСС: серия взрывов прогремела в Киеве и других городах Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в Киеве и других украинских городах в ночь на 2 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения местных СМИ.

Помимо Киева, звуки взрывов также были слышны в Сумах, Николаеве, Павлограде, Кривом Роге и в пригороде Харькова. Подробности случившегося пока не приводятся. Сирены воздушной тревоги звучат в 11 регионах Украины.

Ранее бойцы РФ с помощью беспилотников "Герань" поразили логистические центры ВСУ в Новой Одессе Николаевской области. Эти центры использовались с целью доставки и хранения беспилотников и их комплектующих.

Кроме того, российские операторы FPV-дронов "Молния-2" уничтожили замаскированный пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Цель была обнаружена военнослужащими 55-й дивизии морской пехоты группировки войск "Восток" в ходе ведения воздушной разведки.