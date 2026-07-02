Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:16

Политика
Главная / Новости /

ТАСС: серия взрывов прогремела в Киеве и других городах Украины

Несколько взрывов прогремело в Киеве и других городах Украины – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в Киеве и других украинских городах в ночь на 2 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения местных СМИ.

Помимо Киева, звуки взрывов также были слышны в Сумах, Николаеве, Павлограде, Кривом Роге и в пригороде Харькова. Подробности случившегося пока не приводятся. Сирены воздушной тревоги звучат в 11 регионах Украины.

Ранее бойцы РФ с помощью беспилотников "Герань" поразили логистические центры ВСУ в Новой Одессе Николаевской области. Эти центры использовались с целью доставки и хранения беспилотников и их комплектующих.

Кроме того, российские операторы FPV-дронов "Молния-2" уничтожили замаскированный пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Цель была обнаружена военнослужащими 55-й дивизии морской пехоты группировки войск "Восток" в ходе ведения воздушной разведки.

ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины

Читайте также


политика

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

Почему падает поддержка Украины со стороны НАТО?

Эксперты уверены: ситуация демонстрирует проявление самостоятельности отдельных государств

Читать
закрыть

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика