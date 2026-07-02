Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:37

Общество

Более 330 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей

Фото: Москва 24/Smileus

Порядка 337 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей в этом сезоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

При этом, по данным ведомства, в текущем году около 3,3 миллиона человек в России сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита.

Для профилактики укусов клещей в стране также проводятся акарицидные обработки. К настоящему моменту в РФ обработано свыше 189,5 тысячи гектаров – около 96,2% от запланированного объема.

Тем не менее самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита по-прежнему остается вакцинация, добавили в Роспотребнадзоре.

"Прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории. Список эндемичных территорий опубликован на сайте Роспотребнадзора", – добавили в ведомстве.

Ранее граждан предупредили, что обитающие в России клещи, помимо энцефалита, могут переносить Бейджи найроварус, вирус Мукава, а также вирус Нуомин. В связи с этим россиянам рекомендовали при посещении леса надевать защитную одежду и проводить регулярный осмотр.

Страховые компании предложили россиянам полис "Антиклещ"

Читайте также


общество

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

Почему падает поддержка Украины со стороны НАТО?

Эксперты уверены: ситуация демонстрирует проявление самостоятельности отдельных государств

Читать
закрыть

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика