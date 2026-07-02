Более 330 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей

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Порядка 337 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей в этом сезоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

При этом, по данным ведомства, в текущем году около 3,3 миллиона человек в России сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита.

Для профилактики укусов клещей в стране также проводятся акарицидные обработки. К настоящему моменту в РФ обработано свыше 189,5 тысячи гектаров – около 96,2% от запланированного объема.

Тем не менее самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита по-прежнему остается вакцинация, добавили в Роспотребнадзоре.

"Прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории. Список эндемичных территорий опубликован на сайте Роспотребнадзора", – добавили в ведомстве.

Ранее граждан предупредили, что обитающие в России клещи, помимо энцефалита, могут переносить Бейджи найроварус, вирус Мукава, а также вирус Нуомин. В связи с этим россиянам рекомендовали при посещении леса надевать защитную одежду и проводить регулярный осмотр.