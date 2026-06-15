Садовод Воронова: число вредителей в столичном регионе вырастет на 50%

Жители Астрахани столкнулись с массовым нашествием кузнечиков, сообщили СМИ. Стоит ли готовиться к подобному жителям столичного региона и от кого еще придется защищать свой огород, разбиралась Москва 24.

"Чья численность увеличится, понимают постфактум"

Фото: телеграм‑канал Shot

Полчища кузнечиков заметили жители Астрахани: насекомые облепили стены жилых домов, появились на территориях баз отдыха и стали проникать в помещения. Это может быть связано с началом сезона размножения, поэтому через пару недель численность должна снизиться, сообщил телеграм‑канал SHOT.

Однако опрошенные изданием эксперты предупредили, что не стоит пытаться брать серых кузнечиков голыми руками, поскольку насекомые больно кусаются. Несмотря на то что они не являются ядовитыми, может остаться синяк.

В свою очередь, энтомолог Александр Каширский рассказал Москве 24, что в столичном регионе обилия таких насекомых не ожидается.

"Климатические зоны разные по влажности, поэтому то, что происходит в Астраханской области, в Московском регионе просто не может быть", – подчеркнул он.

Специалист также отметил, что заранее предсказать популяцию определенных групп насекомых в конкретный сезон очень трудно, если не ведется многолетний мониторинг.

"Ранней весной многие считали, что будет сумасшедшее количество комаров и клещей из-за обилия снега. Но я всегда говорил, что это зависит не только от того, как прошла зима, но и от конкретных погодных условий в теплое время года. Если окажется продолжительный засушливый период без дождей, комаров станет меньше; если лето будет более влажным – больше", – добавил эксперт.





Александр Каширский энтомолог Нюансов так много, что даже специалисты, изучающие динамику численности разных видов, не всегда могут точно предсказать, что и как "выстрелит", чья численность увеличится – обычно это наблюдается постфактум.

Чтобы повлиять на популяцию насекомых, например комаров, засуха или сезон дождей должны длиться пару недель. Если на улице долгое время много луж, где могут развиваться личинки, тепла хватит, чтобы получилось взрослое насекомое, отметил энтомолог.

"Пара дней колебаний роли не играют – за это время лужи либо не успеют накопиться, либо не успеют высохнуть, но сильного эффекта все равно не будет. Если сухая погода продлится довольно долго, лужи, где обычно разводятся комары, вскоре исчезнут, личинки просто не успеют вырасти, погибнув в своем "водоемчике", – подчеркнул Каширский.

"Вредители прекрасно перезимовали"

Климатические условия столичного региона отличаются от южных не только уровнем влажности, но и по ряду других ключевых параметров, таких как состав почвы и продолжительность светового дня, отметила в разговоре с Москвой 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

"Поэтому кузнечики, скорее всего, будут размножаться только на юге. Однако благодаря мягкой зиме, теплому началу весны и большому количеству снега все традиционные вредители нашей полосы прекрасно перезимовали и размножаются. Это разные виды гусениц (например, гусеница капустной белянки – угроза капусте), долгоносик, пяденицы (опасны для плодовых деревьев), колорадский жук, проволочник, медведка, слизни", – рассказала эксперт.

По ее словам, в таких условиях в текущем сезоне ожидается увеличение численности вредителей примерно на 50%. В связи с этим Воронова рекомендовала заблаговременно запастись инсектицидами. А вот про традиционные народные методы борьбы (настои помидорной ботвы, горького перца и горчицы, обработка содой, солью, колой или хозяйственным мылом) можно забыть, так как они не демонстрируют доказанной эффективности.

"При этом, если колорадского жука на участке нет или встретилось буквально пара особей, бобы, высаженные по периметру картошки, возможно, его отпугнут. Но если особей много, они не справятся. Если все черное от тли, никакие настои не подействуют. Те же слизни не обжигаются о горькое – у них должна исчезнуть слизь, которая является гарантией их жизни, а лишают ее только специальные препараты. А вот сода и соль могут испортить почву – после них ничего расти не будет", – подчеркнула садовод.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Профессиональные средства учитывают механизм, губительный для каждого вида. Препараты от почвенных вредителей, таких как проволочник, который сидит в почве и может поесть весь картофель, нужно вносить в землю сейчас, не дожидаясь, когда культура увеличится в размерах. Вскоре макушка лета – больше всего света в природе, это самый расцвет вредителей.

Однако при планировании обработки растений особенно важно учитывать внешние условия. Оптимальный период для проведения работ – минимум 2–3 дня устойчивой сухой погоды при температуре воздуха не выше 35 градусов. Ключевое условие эффективности обработки – отсутствие осадков, которые могут смыть применяемые средства, отметила эксперт.

Кроме того, использование добавок‑прилипателей может частично снизить риски, связанные с погодой. Но важно помнить: их применение не гарантирует результата, если вредители скрываются из‑за повышенной влажности, которая неблагоприятна для их активности, и отсутствуют на обрабатываемых растениях в момент опрыскивания, заключила Воронова.

