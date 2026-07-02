Трамп заявил, что Куба движется в направлении США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба постепенно движется в направлении Штатов. С таким заявлением он выступил во время мероприятия в штате Северная Дакота.

"Говоря о Кубе: спустя многие, многие десятилетия она движется в нашу сторону", – сообщил Трамп.

Он не уточнил, что именно подразумевает под этим.

Ранее Трамп заявил, что его администрация поставила себе цель сменить государственный строй на Кубе. По его словам, у США "очень хорошие планы" в отношении Кубы.

Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что похищение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля является одним из возможных вариантов действий для США. Министр также призвал Кубу воздержаться от попыток закупки вооружений, чтобы не создавать угроз Вашингтону.