На Кубе объявили национальный траур из-за смерти революционера Рамиро Вальдеса Менендеса

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Власти Кубы по распоряжению президента Мигеля Диас-Канеля 23 июня ввели национальный траур в связи со смертью революционера Рамиро Вальдеса Менендеса. Об этом сообщает портал Cubadebate.

В этот день по всей стране будут приспущены государственные флаги. Официальная церемония прощания с революционером пройдет в здании Минобороны Кубы.

Вальдес Менендес, ушедший из жизни 21 июня в возрасте 94 лет, был одним из самых преданных сподвижников Фиделя и Рауля Кастро с первых дней Кубинской революции. Он лично участвовал в историческом штурме казарм "Монкада" в 1953 году.

За свою долгую карьеру он занимал ключевые посты в правительстве и Компартии Кубы, а с 2009 года работал в должности вице-премьера.

Несмотря на преклонный возраст, он до последних дней появлялся на публике рядом с Раулем Кастро. Рамиро Вальдес был удостоен высших наград страны – званий Героя Республики Куба и Героя Труда.