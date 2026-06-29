Психолог Самбурский призвал не "пинать" детей за непоступление в вуз

Родители не поступивших в вузы подростков часто впадают в панику и начинают давить на ребенка. Как пережить провал на экзаменах без урона для отношений в семье и улучшить результат при пересдаче – в материале Москвы 24.

Порядок действий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Резервные дни основного периода ЕГЭ уже завершились, однако выпускники 2026 года еще могут улучшить свои результаты. Как рассказала преподаватель математики Анастасия Фомичева в беседе с РБК, пересдача одного из предметов по выбору запланирована на 8–9 июля. В первый день пройдут экзамены по русскому языку, физике, химии, литературе, информатике и письменной части иностранных языков. Во второй – по биологии, географии, математике, истории, обществознанию и устной части иностранных языков.





Анастасия Фомичева преподаватель математики Пересдать экзамен могут только выпускники текущего, 2026 года. Выпускники прошлых лет в этой июльской волне участвовать не могут.

Она отметила, что выбор, идти на пересдачу или нет, стоит принимать на основе некоторых критериев. В частности, надо сделать еще одну попытку, если не хватает определенного количества баллов для поступления в выбранный вуз. Это же касается ситуаций, когда есть понимание, на каких заданиях были осечки.

Кроме того, надо идти на пересдачу, если есть время, чтобы целенаправленно проработать слабые места. Наконец, хороший сигнал – когда результаты пробных экзаменов превышают балл первой попытки. При этом специалист напомнила о важном нюансе: первоначальный балл аннулируется автоматически и окончательно, а в зачет пойдет новый, даже если он окажется ниже.

Также Фомичева дала рекомендации по подготовке в оставшиеся до пересдачи дни. В первую очередь она посоветовала изучить сканы собственных экзаменационных бланков, детально разобрать допущенные ошибки и разграничить, в каких случаях проблема была связана с невнимательностью, а в каких – с пробелами в знаниях.

Чтобы записаться на пересдачу ЕГЭ, выпускнику необходимо подать заявление в своей школе через Государственную экзаменационную комиссию. Прием документов стартует после публикации результатов и закрывается за несколько дней до даты пересдачи. Узнать новые баллы выпускники смогут не позднее 20 июля – этого срока достаточно, чтобы успеть подать документы в вузы.

Если школьник не согласен с выставленными баллами, можно подать апелляцию. В Москве для этого создан специальный сервис на портале mos.ru, там же указаны все правила и требования для этой процедуры.

Кроме того, Рособрнадзор предусмотрел период пересдач с 4 по 25 сентября. Им можно воспользоваться, если были неудовлетворительные результаты по базовым предметам (русскому языку и математике) или возникли ситуации, по которым не получилось принять участие в экзамене. К последнему пункту относятся в том числе болезнь, плановая операция, ухудшение самочувствия во время экзамена, ДТП и смерть близкого. Однако все это нужно будет подтвердить документально.

Кроме того, пересдача возможна при зафиксированных организационных нарушениях – например, нехватке бланков или сбоях в проведении аудирования. В подобных ситуациях необходимо подать апелляцию прямо в день экзамена.

Однако выпускники, уличенные в нарушении правил (например, в использовании шпаргалок или гаджетов), не смогут попасть на пересдачу даже в резервные дни. Их результаты подлежат аннулированию, а повторная попытка разрешена только через год. При этом обнуление баллов возможно даже после зачисления в вуз: если при просмотре видеозаписей с экзамена выявят нарушения, студента могут отчислить.

Выпускник вправе воспользоваться пересдачей лишь по одному предмету на выбор – его необходимо определить заблаговременно. Особое правило действует для экзамена по иностранному языку: при успешном выполнении одной из частей теста (письменной или устной) пройти еще раз только "проваленную" нельзя. Придется сдавать ЕГЭ полностью, включая оба формата проверки знаний.

Варианты продолжения

Готовиться к сценарию непоступления стоит еще до сдачи экзаменов, рассказала Москве 24 детский и подростковый психолог Надежда Резенова.

"Вместе с родителями ребенок должен прописать варианты разных событий, которые могут произойти: "если я сдам", "если не получится". Часто приходится выбирать из двух вариантов ("или-или"), и это не совсем здоровая ситуация. Поэтому, даже если ребенок не сдал, стоит обсудить, сколько разных вариантов и поворотов может быть в жизни. Пусть ребята прописывают их", – сказала она.

По словам эксперта, спектр возможных путей для подростка достаточно широк: это может быть волонтерство, подработка в течение года, целенаправленная подготовка с репетиторами по узкой специальности, подача документов в другой вуз. На этапе мозгового штурма важно не отвергать ни одну идею – нужно фиксировать все варианты. Родителю стоит занять поддерживающую позицию и воздержаться от оценочных суждений. Когда список будет сформирован, можно поэтапно оценить реалистичность каждого из предложений.

"Сначала голова входит в ступор: "Все, жизнь потеряна". Но потихоньку за разговором, за чашкой теплого чая вместе с родителями они накидывают варианты", – подчеркнула специалист.

Не менее значимо обеспечить ребенку занятость и эмоциональную поддержку. Снять напряжение помогает даже минимальная физическая активность: например, 20‑минутная утренняя прогулка, поездка на велосипедах вместе с родителями, работа на даче, поход в лес или к водоему. Если подросток не смог поступить туда, куда хотели его сверстники, и испытывает чувство неловкости и стыда, роль родителей – стать надежной опорой, добавила психолог.





Надежда Резенова детский и подростковый психолог Существует техника трех стульев. Первый стул – мечтатель: ребенок садится и просто говорит, что можно сделать в такой ситуации ("например, я могу подрабатывать"). Второй стул – критик: ребенок подчеркивает сильные и слабые стороны своей идеи. Третий – реалист, который смотрит здраво, что может сделать, а что нет. Это помогает принять рациональное решение.

По ее словам, в первые минуты, когда ребенок переживает горе и стресс из‑за непоступления, важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом. Достаточно самых простых действий – налить воды или горячего чая, в некоторых случаях даже уместно просто помолчать. Когда первые эмоции немного утихнут, стоит донести до подростка мысль о безусловной поддержке: дать понять, что любовь не зависит от количества набранных баллов или факта поступления, а затем уже подобрать слова, привычные для конкретной семьи.

"Нужно просто быть рядом, дать пространство выплакаться, проговорить, позлиться, понять, что такая реакция нормальна. Затем сказать: "Я на твоей стороне. Не я против тебя, а мы с тобой вместе против проблемы" – и объединиться для ее решения", – добавила Резенова.

По словам клинического психолога Станислава Самбурского, если ребенок не поступил, взрослому важно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциональному всплеску.

"Состояние родителей моментально "приклеивается" к ребенку. У него и так удар по самооценке, он не понимает, куда идет по жизни, как слепой котенок. Если сверху еще навалить, ребенок получает клеймо неудачника. Он себя грызет, а родители сверху пинают. Такие люди уже никуда не стремятся", – пояснил он в разговоре с Москвой 24.

По словам эксперта, в подростковом и юношеском возрасте человек не обязан на 100% знать, чем хочет заниматься, – любой профессиональный опыт связан с поиском своего места. Если ребенок не поступил, это болезненная ситуация, но ее нужно прожить так, чтобы подросток понял: это не конец жизни, просто на этом этапе ничего не сложилось.

Родителям специалист рекомендовал проживать острые эмоции отдельно от ребенка. Как и в случае с детьми, для сброса напряжения подойдут физические нагрузки – например, тренировка в спортзале, бег или плавание. Важно не транслировать переживания ребенку: он легко считывает эмоции взрослых и может начать чувствовать себя виноватым.

"Проблема родителей в том, что у них рушится картина мира: если ребенок не поступил, значит, их семья хуже других. Родители часто говорят "мы поступили, мы закончили", и, когда ребенок не смог этого добиться, "мы" рушится. Мамы стыдятся, что родственники скажут. Тревога за будущее, плата за репетиторов – и родители нападают на ребенка, превращая его в ведро для сброса своих переживаний. В психологии это называется фрустрация: цель стала недостижимой, раздражение переносится на что-то более доступное. Это нездоровая история", – отметил эксперт.





Станислав Самбурский клинический психолог Правильная позиция: позаниматься с тренером, выдохнуться на физическом уровне, чтобы язык не поднимался сказать ребенку гадость. Поплавать два часа в бассейне, выйти еле живой, понять, что ты сам не мастер спорта и не все должны быть чемпионами. После этого идти к ребенку и сказать: "Ситуация неприятная, но мы не будем обвинять друг друга. Выдыхаем и начинаем искать варианты". Никаких разборов полетов, не требовать от ребенка, чтобы он за два часа решил, как изменит жизнь, – он тоже в шоке.

Прежде чем переходить к анализу ситуации, важно восстановить силы: обеспечить себе полноценный сон, питание и физическую нагрузку. Когда состояние стабилизируется, можно спокойно разобрать причины неудачи: проверить, где не хватило баллов, были ли ошибки в подаче документов, оценить шансы на подачу апелляции. Плюс стоит рассмотреть альтернативные варианты – платное обучение, другие колледжи или возможность пересдачи, добавил психолог.

Также важно не навешивать ярлыки: факт непоступления не говорит о глупости или лени – это лишь означает, что текущая попытка не принесла нужного результата. Поскольку подростку трудно справляться с сильным эмоциональным напряжением, давление и унижения могут серьезно навредить отношениям в семье. Вместо этого родителям стоит поделиться своими чувствами, подчеркнуть сплоченность и вместе наметить дальнейшие шаги, заключил Самбурский.

