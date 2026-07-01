Россиян будут лечить от депрессии акупунктурой токами

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Минздрав РФ планирует обновить стандарт лечения депрессии. Новый документ должен заменить стандарт, утвержденный в 2022 году, следует из проекта приказа министерства, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно проекту, пациентам для лечения депрессии можно будет проводить электропунктуру, электронейростимуляцию мозга, транскраниальную магнитную стимуляцию, плазмаферез, ультрафильтрацию крови и низкоинтенсивную лазеротерапию – внутривенное облучение крови.

Кроме того, предполагается возможность использовать акупунктуру токами крайне высокой частоты, электросудорожную терапию и гипоксивоздействие.

Вместе с тем в планах предусмотреть тренировки с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при заболеваниях центральной нервной системы и мозга, а также воздействие излучением видимого диапазона.

Помимо этого, пациентов с депрессией будут проверять на гепатит, ВИЧ и бледную трепонему.

Ранее сообщалось, что ведомство планирует обновить стандарт лечения шизофрении. Из перечня лабораторных методов исследования уберут определение психоактивных веществ в крови и моче. Вместо этого туда добавят анализы на гепатит В и С, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, а также бледную трепонему.