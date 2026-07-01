Суд арестовал обвиняемого в нападении на инспектора ДПС в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца россиянина Давида Черноусова, обвиняемого в нападении на сотрудника ДПС в центре столицы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

По версии следствия, двое мужчин напали на инспектора, прибывшего на улицу Маросейку по вызову о ДТП. Они применили к нему насилие, оскорбили и сорвали с форменного обмундирования видеорегистратор.

Задержать нападавших удалось в Подмосковье. В СМИ также распространилась версия, что фигуранты могли быть автоподставщиками, которые пытались инсценировать ДТП в центре Москвы, однако их жертва вызвала полицию.

Ранее мужчина напал на сотрудницу офиса "Мои Документы" в столичном районе Братеево и нанес ей удар ножом. Пострадавшую доставили в больницу для оказания необходимой помощи, а нападавшего задержал руководитель центра с охраной.