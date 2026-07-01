Новый ГОСТ на пивную пену утвердили в России

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В России вступил в силу новый ГОСТ на пивные напитки, уточняющий требования к высоте пены и пеностойкости. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстандарта.

Согласно стандарту, теперь требования установлены на уровне 15 миллиметров по высоте пенки и 1 минута – по ее стойкости. Для пивных напитков с соком и безалкогольных пивных напитков – высота не менее 20 миллиметров, а пеностойкость не менее 1 минуты.

При этом допускаемые отклонения от значений объемной доли этилового спирта для пивного напитка, кроме безалкогольных, составляют плюс-минус 0,5%.

По ГОСТу, пивные напитки производятся из пива (не менее 40%) или приготовленного из пивоваренного солода пивного сусла (не менее 40% массы сырья) с добавлением различного фруктового, овощного, растительного, пряно-ароматического сырья. При определенных условиях допускается использовать большее по сравнению с пивом количество сахаросодержащих продуктов.

Пивные напитки характеризуются разнообразным внешним видом, цветом и вкусом – все это зависит от вида сырья. Конкретные показатели устанавливаются производителем в соответствии с собственной рецептурой и технологической инструкцией.

Новый ГОСТ разработан на основе технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции".

Ранее сообщалось, что разработка новых ГОСТов является ответом на запросы рынка и общества. Вместе с тем наличие четких стандартов помогает гарантировать безопасность и качество продукции. При этом применение ГОСТов в России остается добровольным, но стандарт выступает гарантией защиты для потребителей.