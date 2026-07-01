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01 июля, 17:48

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"Ведомости": в США выдвинули претензию из-за прав на кота Леопольда в российском фильме

Компания из США выдвинула претензию из-за прав на кота Леопольда в российском фильме – СМИ

Фото: кадр из мультфильма "Приключения кота Леопольда"; режиссер – Анатолий Резников; производство – "Союзмультфильм", ТО "Экран"

Американская компания Rubstein Properties, владеющая правами на мультфильмы о коте Леопольде, направила досудебную претензию владельцу и гендиректору продакшена Welcome Media. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на текст документа.

В качестве причины называется использование персонажей кота Леопольда и Мышей в анонсированном студией игровом фильме. Съемки картины планируют начать осенью этого года при участии Welcome Media и "Киноцеха". Rubstein Properties считает такое использование неправомерным и требует урегулировать спор до старта производства.

Ранее режиссер Сарик Андреасян сообщил, что планирует экранизировать роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев". Съемки начнутся летом 2027 года, сейчас идет работа над сценарием и кастингом.

Это не первая экранизация знаменитого романа о поиске бриллиантов в гарнитуре. До этого книгу переносили на экран Леонид Гайдай, Марк Захаров и Мэл Брукс.

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