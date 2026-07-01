Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы для бакалавров из-за ИИ

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Сочинский филиал Российского университета дружбы народов (РУДН) первым среди российских вузов отказался от выпускных квалификационных работ для бакалавров-юристов. Об этом сказано в документе на сайте университета.

Нововведение, одобренное ученым советом, коснется студентов, поступивших в 2024–2026 годах. В университете объяснили решение стремительным развитием нейросетей, которые способны быстро анализировать судебную практику и готовить юридические тексты.

По мнению руководства, традиционные дипломные работы больше не позволяют объективно оценить уровень подготовки будущих специалистов.

"Теперь задача заключается не в том, чтобы написать текст, а в том, чтобы показать способность мыслить как юрист и принимать профессиональные решения в условиях современной цифровой среды", – заявил директор филиала вуза Александр Петенко.

Как отметила исполняющая обязанности декана юридического факультета Елена Легостаева, вместо подготовки объемных дипломных работ студенты будут демонстрировать практические навыки, в том числе умение решать сложные правовые ситуации и применять нормы законодательства. При этом в вузе подчеркнули, что требования к выпускникам не смягчились, изменилась лишь форма итоговой аттестации.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявлял, что в российских вузах могут отказаться от письменных дипломных работ из-за развития ИИ. Он допустил, что студенты начнут сдавать заключительные экзамены устно.