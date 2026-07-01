Эксперт Лоикова призвала родителей не зацикливаться на статусных профессиях для детей

Основное опасение современных родителей связано с тем, что их дети могут стать дворниками или разнорабочими, сообщили аналитики. С чем связаны такие переживания и насколько они оправданы, разбиралась Москва 24.

Мечты о творчестве

9% россиян назвали профессию дворника самым большим карьерным страхом для своих детей. Далее следуют рабочие специальности, их обозначили 6%. Тройку антилидеров замыкают полицейские и чиновники: за каждую из этих профессий проголосовали по 5% респондентов, сообщили аналитики портала SuperJob.

Кроме того, по 4% респондентов опасаются, что их дети станут уборщиками, продавцами, учителями или воспитателями. Чуть реже упоминались бухгалтеры, медики, блогеры, водители и менеджеры – по 3%. Еще 2% опрошенных не хотели бы видеть сыновей и дочерей артистами, официантами, грузчиками или курьерами, а 1% – юристами, уточняется в материале.

При этом аналитики подчеркивают, что только 12% опрошенных, то есть каждый восьмой, заявляют о готовности поддержать ребенка в любом выборе профессии.

При этом психолог Екатерина Трофимова уверена, что дети нередко сами рассматривают профессию родителей как один из значимых вариантов при выборе собственного пути. Однако в беседе с Москвой 24 она уточнила, что давление со стороны старшего поколения в этот момент способно негативно повлиять на итоговое решение.





Екатерина Трофимова психолог Например, отец хочет передать сыну бизнес, а тот мечтает о творческой деятельности. Мотивация родителей обычно продиктована тревогой за будущее ребенка: каждый стремится обеспечить ему защищенное, сытое существование. Ведь биологическая функция взрослого – подготовить потомка к выживанию и адаптации. Низкооплачиваемая или "непрестижная", с точки зрения родителей, профессия не позволит жить качественно и финансово стабильно.

Одни взрослые сдерживают свои страхи и дают детям свободу развития, другие оказывают прямое давление. При таком авторитарном сценарии может возникнуть множество проблем, предупредила специалист. Первая – разрыв коммуникаций в семье: дети, чувствуя, что их не слышат, прекращают общение.

"Это касается не только профессионального выбора, но и партнера, учебы, места получения образования и других аспектов, где взрослый, уже сепарировавшийся человек, должен принимать самостоятельные решения", – рассказала психолог.

Когда ребенок, не прошедший сепарацию, подчиняется родительскому выбору и получает не ту профессию, он нередко ощущает себя самозванцем и чувствует неуверенность.

"В результате складывается категория специалистов, испытывающих отвращение к своей деятельности. Они ходят на работу без желания и оправдывают это распространенными установками: "Так живут все" или "Работа не обязана нравиться", – подчеркнула Трофимова.

Кроме того, неспособность отделиться от родных и сохраняющаяся эмоциональная зависимость лишают человека самостоятельности в вопросах карьеры и других жизненных решениях.

Фактор статуса

Вместе с тем независимый HR-эксперт Зулия Лоикова отметила, что страхи родителей по поводу профессий детей возникают из-за общественных стереотипов, личных переживаний и того, как устроен рынок труда.

В беседе с Москвой 24 она уточнила, что в первую очередь речь идет о факторе социального статуса: в обществе существует четкое разделение профессий на якобы престижные и непрестижные.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Работа дворника или разнорабочего воспринимается как неудача, карьерный минус, своего рода социальная стигматизация, которой родители опасаются для ребенка. При этом зарплаты сотрудников ЖКХ давно могут быть достойными – например, в Москве во время снегопадов дворники могут зарабатывать около 100 000 рублей и даже чуть более. Тем не менее в массовом сознании эти профессии прочно ассоциируются с низким доходом и отсутствием перспектив.

Вместе с тем на российском рынке труда на данный момент наблюдается острый дефицит таких специалистов, включая квалифицированных рабочих и других сотрудников сферы ЖКХ.

"Чаще на эти вакансии откликаются люди в возрасте 45 лет и старше, на втором месте по активности – группа 35–44 лет. То есть это не школьники и не выпускники вузов. Молодежь эти профессии, как правило, не привлекают. Работодатели отмечают, что даже при предложении гибкого графика и достойной оплаты найти молодых сотрудников непросто", – подчеркнула эксперт.

По мнению Лоиковой, вместо того чтобы концентрироваться на страхе перед конкретной профессией, родителям стоит обратить внимание на реальные вызовы, с которыми молодые люди сталкиваются на рынке труда.

"Первый – проблема первого рабочего места: даже на начальных позициях сейчас нередко выдвигают завышенные требования к опыту, создавая серьезный барьер для выпускников", – разъяснила она.

Разрыв между образованием и экономическими потребностями – вторая по значимости проблема для молодых специалистов. При рекордном числе студентов наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров, а сам по себе диплом не гарантирует трудоустройства по специальности.

"Третий – трудности с удержанием молодых сотрудников: даже после найма специалисты сталкиваются с проблемами адаптации и профессионального выгорания. Почти половина из них жалуются на низкий доход и психологическое истощение. Поэтому имеет смысл сосредоточиться на формировании гибких навыков – обучаемости, коммуникабельности и адаптивности", – подчеркнула Лоикова.

Также эксперт рассказала, что выбор "лучшей", по мнению родителей, профессии для ребенка может быть продиктован проекцией. Взрослые часто бессознательно стремятся реализовать через детей собственные неосуществленные карьерные мечты.

Кроме того, страх перед тем, что сын или дочь может оказаться на "непрестижной" работе, нередко отражает тревогу за собственный социальный статус, заключила она.