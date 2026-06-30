Эксперт Койтов рассказал, как взыскать компенсацию за вред от косметических средств

У россиянки распухла щека после использования патчей, сообщили СМИ. Какой вред могут нести в себе популярные средства от высыпаний и можно ли возместить ущерб здоровью, разбиралась Москва 24.

Инфекция вместо облегчения

Фото: телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА

Россиянка столкнулась с тяжелыми последствиями после использования патчей из КНР. После наклеивания средства на небольшое высыпание на щеке воспаление начало стремительно разрастаться, а к вечеру часть лица серьезно опухла, сообщил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Пострадавшая рассказала журналистам, что врачи нашли у нее стафилококк, после чего выписали специальные мази и антибиотики. Проблема начала уходить, но в конечном итоге обострилась вновь. Окончательно справиться с недугом удалось только спустя пару месяцев, утверждает пострадавшая.

Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов пояснил Москве 24, что в данном случае действуют нормы Гражданского кодекса и закона "О защите прав потребителей". Они предписывают ответственность изготовителя, продавца и исполнителя за возмещение вреда, причиненного имуществу, жизни и здоровью.

"Претензии можно предъявлять как продавцу, так и производителю. Возмещению подлежат все расходы на лечение, утраченный заработок, а также компенсация морального вреда", – отметил он.

При этом нужно доказать причинно-следственную связь между использованием конкретного товара и наступившим вредом. Здесь подойдут свидетельские показания – например, если кто-то из домашних видел процесс применения средства.





Алексей Койтов председатель Союза потребителей России Крайне важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью, чтобы зафиксировать сам факт причинения вреда в максимально оперативном порядке. Это позволит в случае необходимости провести экспертизу и сопоставить повреждения с возможными последствиями от использования товара.

Навредившее средство желательно сохранить для возможных экспертиз. Проводить ее самостоятельно специалист не рекомендовал, потому что к таким заключениям суд обычно относится скептически. Надежнее, если исследование инициировано по требованию ответчика либо определению суда.

"Лучше начать с обращения к потенциальному ответчику – продавцу или производителю. Оформлять претензию нужно официально, но при этом проинформировать по всем возможным каналам: электронная почта, мессенджеры, даже страницы в социальных сетях. Это поможет ответчику быстрее и полнее узнать о проблеме и отреагировать. Если реакции не последовало, можно обращаться в суд", – пояснил Койтов.

Параллельно он настоятельно рекомендовал информировать Роспотребнадзор, так как вред здоровью – единственное основание для проведения внеплановой проверки хозяйствующих субъектов.

Кроме того, если будут серьезные последствия для здоровья или же летальный исход, возможно применение статьи 238 Уголовного кодекса о производстве и обороте опасных товаров. Наказание варьируется от штрафа в размере до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет. Однако это происходит только в исключительных случаях, резюмировал Койтов.

Медицинские противопоказания

Доктор медицинских наук, профессор, врач, дерматолог Юлия Галлямова в разговоре с Москвой 24 назвала данный случай единичным. По ее мнению, само воспаление было глубоким и требовало лечения изнутри, а не снаружи.





Юлия Галлямова доктор медицинских наук, профессор, врач, дерматолог Патчи могут быть полезны только при поверхностных высыпаниях: они помогают быстро снять покраснение и подсушить прыщ. При глубоком воспалении их использовать категорически нельзя: они создают окклюзию – герметичное покрытие, под которым создается влажная среда, похожая на теплицу.

В таких условиях бактерии начинают размножаться активнее, инфекция усиливается и воспаление только усугубляется, добавила специалист.

Кроме того, Галлямова предостерегла от использования патчей с микроиглами.

"Косметологические средства, в отличие от лекарственных препаратов, как правило, не проходят масштабных клинических исследований, поэтому говорить об их эффективности с точностью до процентов невозможно. Можно полагаться только на обещания производителей", – рассказала врач.

Она подчеркнула, что теоретически патчи способны давать результат, однако любая косметика так или иначе рассчитана на временный эффект.

"Гидрогелевые патчи, например, работают за счет того, что удерживают влагу, не давая ей испаряться. Кожа насыщается водой, мелкие морщины временно разглаживаются, но это не лечебный и даже не профилактический эффект. Это чисто косметическая манипуляция, сравнимая с использованием декоративной косметики", – добавила Галлямова.

Отличить поверхностное воспаление на кожи от глубокого можно, в первую очередь ориентируясь на ощущения, обратила внимание специалист. В последнем случае всегда есть боль, плюс элементы окрашиваются в ярко-красный цвет и ощущаются как плотные узелки.

"Если есть боль даже без прикосновения, это явный признак того, что воспаление глубоко. В таком случае любые патчи, маски и компрессы противопоказаны", – пояснила дерматолог.

При этом лечить поверхностные высыпания можно при помощи специальных патчей с противовоспалительными компонентами. Эти средства быстро сушат прыщ и уменьшают покраснение, добавила эксперт.

Галлямова рассказала, как быть, если необходимо оперативно устранить прыщ перед ответственным мероприятием. В этой ситуации она рекомендовала не предпринимать самостоятельных действий, а довериться специалисту-косметологу.

"Современные аппаратные методики позволяют снять воспаление за один сеанс, и при правильном подходе уже через день-два проблема будет заметно менее выражена. Мази с антибиотиками или ретиноидами не стоит применять без назначения врача: они требуют курсового применения, быстрого эффекта не дают и могут навредить при неправильном использовании", – уточнила Галлямова.

Врач также обозначила ряд критериев, при наличии которых посещение косметолога становится обязательным.

"Если прыщи появляются регулярно, один за другим, без длительных перерывов – это повод пройти обследование. Если воспаление очень глубокое, болезненное и пульсирует даже без прикосновения, это может говорить о серьезном инфекционном процессе", – добавила эксперт.

Она пояснила, что особую угрозу представляют воспаления в зоне носогубной складки. Здесь сосредоточено большое количество нервных окончаний и сосудов, а также имеются естественные каналы в костных структурах черепа: это пути для быстрого распространения инфекции внутрь. Поэтому любые самостоятельные действия по удалению таких высыпаний категорически запрещены, предупредила дерматолог.





Юлия Галлямова доктор медицинских наук, профессор, врач, дерматолог Отдельно стоит сказать о привычке выдавливать прыщи – это категорически запрещено. Механическое воздействие может загнать инфекцию глубже, вплоть до попадания в кровоток, что чревато рожистым воспалением и другими тяжелыми осложнениями.

По ее словам, даже удаление поверхностного высыпания приводит к травматизации кожных покровов и создает условия для последующего формирования рубцов, гиперпигментации и постакне. Также врач не рекомендовала затрагивать черные точки: это способствует расширению пор и образованию "лимонной корки".

