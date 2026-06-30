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30 июня, 16:04

Экономика

В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом

Фото: depositphotos/minervastoc

Режим повышенной готовности ввели в Пензенской области из-за ситуации с топливом. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко в мессенджере MAX.

Такое решение было принято для нормализации ситуации на топливном рынке в Пензенской области. По словам Мельниченко, основной целью сейчас является обеспечение бесперебойной работы экстренных служб и социально значимых объектов, в том числе топливно-энергетического комплекса.

Глава региона уточнил, что режим повышенной готовности будет действовать в Пензенской области до особого распоряжения.

Ранее в регионе были введены временные ограничения на реализацию топлива. С 23 июня горючее отпускается только в бензобак, для физлиц – не более 100 литров бензина и 200 литров дизеля на одну машину.

Отмечалось, что решение приняли, чтобы сохранить стабильную обстановку на внутреннем топливно-энергетическом рынке, а также предотвратить спекуляции и искусственный дефицит.

Мельниченко говорил, что запасы бензина почти схожи с показателями 2025 года. При этом в июле выпуск основных видов топлива должен превысить показатели июня.

Мельниченко добавил, что основной задачей является сохранение экономически обоснованных цен и выстраивание эффективных логистических цепочек. По его словам, ситуация на заправках отслеживается каждый день.

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