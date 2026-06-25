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25 июня, 14:33

Транспорт

На заправках Дагестана временно ограничили продажу топлива

Фото: 123RF.соm/aleksandrbs

В Дагестане ввели ограничения на продажу топлива. Об этом сообщило в МАХ министерство энергетики и тарифов республики.

В ведомстве пояснили, что решение связано с ростом ажиотажного спроса и увеличением числа обращений граждан по вопросам обеспечения нефтепродуктами.

В настоящее время на автозаправочных станциях республики действует временный лимит на отпуск топлива – не более 20 литров бензина и 50 литров дизельного топлива в одни руки.

"Данная мера позволяет избежать искусственного дефицита и гарантирует доступность топлива для всех категорий граждан, включая экстренные службы, социальный транспорт и сельхозпроизводителей", – подчеркнули в дагестанском Минэнерго.

Жителей республики призвали не покупать топливо впрок и отказаться от заправки канистр и других емкостей, поскольку такие действия создают дополнительную нагрузку на АЗС и могут усугубить ситуацию. Также гражданам рекомендовали заправлять автомобили только по мере необходимости и ориентироваться исключительно на информацию из официальных источников.

В министерстве добавили, что продолжают ежедневно контролировать ситуацию, взаимодействуя с федеральными органами власти и топливными компаниями для стабилизации рынка нефтепродуктов.

Ранее временные ограничения на продажу топлива для борьбы со спекуляцией и стабилизации рынка ввели в нескольких регионах России – в Ульяновской, Тюменской (на АЗС "Газпромнефть"), Пензенской, Омской, Саратовской областях. В Крыму прекращен отпуск топлива на АЗС.

В частности, в Ульяновской области легковым автомобилям отпускают не более 40 литров бензина и 100 литров дизеля, грузовым и автобусам – до 300 литров дизтоплива, при этом продажа в канистры запрещена, однако ограничения не касаются экстренных и коммунальных служб. В Пензенской области топливо отпускают только в бензобак – физлицам не более 100 литров бензина и 200 литров дизеля на автомобиль.

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