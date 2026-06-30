Добровольцы "БАРС Москва" объяснили, почему решили встать на защиту неба столицы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Добровольцы "БАРС Москва" рассказали, почему они решили вступить в отряд, созданный для отражения атак беспилотных летательных аппаратов на столицу.

"Люди самых разных профессий сегодня вступают в добровольческое формирование "БАРС Москва", созданное для противодействия атакам беспилотных летательных аппаратов и защиты столицы. У каждого добровольца своя история, однако многие говорят о схожих причинах своего выбора – желании быть полезными стране и защитить своих близких. Один из кандидатов, работающий в пожарной охране, признается, что решение принял сразу после того, как узнал о наборе", – рассказали в формировании.

Со слов кандидата, профессию пожарного он выбрал, потому что любит помогать людям. Так, увидев объявление о наборе в добровольческое подразделение "БАРС Москва", он сразу решил подписать контракт.

По признанию другого бойца, он долго откладывал решение о вступлении в отряд из-за семьи и маленьких детей, но позже решил, что ждать больше нельзя.

"Важно защитить сегодня наш город, наши дома, наши предприятия. Нужно сделать все, чтобы наши дети росли под мирным небом", – подчеркнул он.

"Процедура приема добровольцев организована на базе военного комиссариата города Москвы и включает несколько этапов проверки кандидатов. Сначала гражданин обращается в пункт отбора с необходимыми документами и проходит первичную регистрацию. После этого кандидат направляется на медицинское освидетельствование, где врачи оценивают состояние его здоровья и определяют соответствие требованиям, предъявляемым к добровольцам. Следующий этап – профессионально-психологический отбор. Специалисты оценивают уровень мотивации кандидата, его стрессоустойчивость, способность адаптироваться к условиям военной службы, работать в коллективе и выполнять поставленные задачи", – пояснили в "БАРС Москва".

По словам представителей военного комиссариата, особое внимание уделяется кандидатам, которые осознанно принимают решение о службе, готовы обучаться новым специальностям и выполнять задачи по защите воздушного пространства. После успешного прохождения медицинского и профессионально-психологического отбора кандидат оформляет необходимые документы, заключает контракт и убывает домой. Уже на следующий день добровольцы организованно направляются к месту формирования подразделения, где получают экипировку и приступают к подготовке.

Для заключения контракта необходимо пройти отбор в пункте отбора на улице Яблочкова, дом 5, строение 6, с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:30. Подробная информация об условиях службы размещена на официальном сайте БарсМосква.РФ, а также доступна по телефону горячей линии: 8 (499) 940-46-00. Горячая линия работает: с понедельника по пятницу – с 09:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 17:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00.

"В "БАРС Москва" приходят люди самых разных профессий и возрастов. Среди кандидатов – сотрудники экстренных служб, представители рабочих специальностей, инженеры, специалисты в сфере информационных технологий, механики, водители и граждане с военным опытом. Многие имеют среднее профессиональное или высшее образование. Значительная часть кандидатов уже обладает техническими навыками, которые могут пригодиться при освоении современных военных специальностей", – сказали в формировании.

В отряде подчеркнули, что одним из ключевых направлений в подготовке личного состава становится работа с беспилотными системами и средствами противодействия БПЛА. Добровольцы проходят обучение на полигонах, изучают устройство беспилотных летательных аппаратов, осваивают современные технологии обнаружения и перехвата воздушных целей, а также получают практические навыки, необходимые для выполнения поставленных задач. По словам участников формирования, опыт работы с компьютерами, современными технологиями, электроникой и средствами связи может стать хорошей базой для освоения БПЛА.

Отмечается, что в подразделении востребованы не только операторы БПЛА-перехватчиков, но и механики, водители, специалисты технического обеспечения и другие профессионалы, обеспечивающие работу "БАРС Москва".

"Добровольцы обеспечиваются обмундированием, бесплатным питанием и медицинской помощью. Размер денежного довольствия составляет от 220 тысяч рублей в месяц. Кроме того, для членов семей добровольцев предусмотрены меры поддержки со стороны правительства Москвы, включая бесплатное питание детей в школах, содействие при устройстве в детские сады, помощь в трудоустройстве и другие социальные гарантии", – объяснили в отряде.

В подразделении подчеркивают, что, несмотря на разный жизненный опыт и профессии, большинство добровольцев говорят о схожих причинах своего выбора – желании защитить семью, родной город и страну. Добровольцы отмечают, что решение о вступлении в подразделение должно быть осознанным и основанным на личной ответственности за безопасность страны и выполнение поставленных задач.

"Нужно идти и служить, потому что кроме вас, кроме нас, наверное, это никто не сделает", – считает один из участников формирования.

Сегодня в "БАРС Москва" организован прием кандидатов, готовых пройти подготовку и участвовать в выполнении задач по защите воздушного пространства, критически важной инфраструктуры и жителей столицы от угрозы беспилотных атак.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что система противодействия беспилотным летательным аппаратам в России будет совершенствоваться, этой работе уделяется особое внимание на всех уровнях власти. Он указывал, что в стране ведется масштабная работа по созданию новых систем защиты от беспилотников и формированию дополнительных рубежей противодействия атакам БПЛА.

