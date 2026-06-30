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30 июня, 15:06

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Климатолог Кокорин: лето в Москве к концу XXI века станет жарче на 5 градусов

Климатолог допустил, что лето в Москве к концу XXI века станет жарче

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Лето в Москве к концу XXI века станет жарче на 5 градусов, заявил в беседе с Агентством "Москва" эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди", климатолог Алексей Кокорин.

По его словам, с 1976 года лето в столице в среднем потеплело на 2,5 градуса. Июнь за эти годы стал теплее на 2 градуса, тогда как июль и август – примерно на 3. Если еще в конце XX века средняя температура лета была 18 градусов, то теперь это почти 20 градусов.

По прогнозам, средняя температура летом через 70 лет будет в районе 23 градусов. При этом к концу XXI века в столичном регионе увеличится и число волн жары.

"Это длительные периоды жары летом около 30 градусов по две, а иногда и три недели. К концу века не исключено, что они станут жарче на один-два градуса", – добавил Кокорин.

Ранее синоптики предупредили, что субтропический гребень, из-за которого в Европе возникла аномальная жара, в начале июля затронет и центральные регионы России. В частности, сильная жара ожидается в Москве 1 и 2 июля. В эти дни максимальная температура воздуха составит 30–31 градус. Кроме того, 4 и 5 июля ожидаются грозовые дожди.

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