Грозовые дожди ожидаются в Москве 4 и 5 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Грозовые дожди ожидаются в Москве в выходные, 4 и 5 июля. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По словам синоптика, до конца рабочей недели в столичном регионе жара будет нагнетаться. В частности, днем во вторник, 30 июня, столбик термометра поднимется до 27 градусов, а на следующий день – до 28 градусов. В четверг, 2-го числа, ожидается 28–30 градусов, а в пятницу, 3 июля, температура составит 26–28 градусов.

Шувалов уточнил, что до 3 июля включительно в Москве не прогнозируется осадков. Однако в выходные возможны грозовые дожди. По его словам, это не сильно повлияет на температуру. Метеоролог заявил, что 4 и 5-го числа воздух прогреется до 25 градусов.

Синоптик также рассказал, что сильного ветра и скачков давления в течение рабочей недели не прогнозируется.

"Давление будет понижаться к выходным, но достаточно равномерно. В ночные часы в этот период температура в Москве будет держаться в пределах 15–17 градусов и 10–13 градусов – по области", – заключил Шувалов.

На фоне прогнозируемой 32-градусной жары столичное управление МЧС России рекомендовало жителям Москвы надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени. Также их попросили соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

В свою очередь, в комплексе городского хозяйства рекомендовали избегать длительного пребывания на солнце, отказаться от жирной, сладкой и острой пищи, сократить физическую нагрузку и использовать кондиционер, выставив на нем комфортную температуру. Кроме того, необходимо обеспечить особый уход домашним питомцам.

