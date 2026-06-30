Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 09:39

Общество

Москвичей предупредили о 32-градусной жаре до конца недели

Фото: ТАСС/Олег Елков

В период с 30 июня по 3 июля в Москве ожидается жара с максимальной температурой воздуха 30–32 градуса, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

В связи с жаркой погодой ведомство рекомендовало москвичам надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени.

"Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем. Будьте внимательны и осторожны!" – указали в МЧС.

При необходимости горожане могут позвонить по номерам 101 или 112, а также единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

В свою очередь, в комплексе городского хозяйства рекомендовали избегать длительного пребывания на солнце, отказываться от жирной, сладкой и острой пищи, сокращать физическую нагрузку и использовать кондиционер, выставив на нем комфортную температуру. Кроме того, необходимо обеспечить особый уход домашним питомцам.

В Дептрансе призвали водителей не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях из-за жары, поскольку это может быть опасно.

Синоптик Александр Шувалов ранее уточнил, что в средней полосе европейской части России не прогнозируется жара 35–40 градусов. Он заверил, что таких значений, как в Европе, "даже близко не будет".

"Утро": ясная погода ожидается в Москве 30 июня

Читайте также


обществопогодагород

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика