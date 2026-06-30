Москвичей предупредили о 32-градусной жаре до конца недели

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В период с 30 июня по 3 июля в Москве ожидается жара с максимальной температурой воздуха 30–32 градуса, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

В связи с жаркой погодой ведомство рекомендовало москвичам надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени.

"Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем. Будьте внимательны и осторожны!" – указали в МЧС.

При необходимости горожане могут позвонить по номерам 101 или 112, а также единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

В свою очередь, в комплексе городского хозяйства рекомендовали избегать длительного пребывания на солнце, отказываться от жирной, сладкой и острой пищи, сокращать физическую нагрузку и использовать кондиционер, выставив на нем комфортную температуру. Кроме того, необходимо обеспечить особый уход домашним питомцам.

В Дептрансе призвали водителей не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях из-за жары, поскольку это может быть опасно.

Синоптик Александр Шувалов ранее уточнил, что в средней полосе европейской части России не прогнозируется жара 35–40 градусов. Он заверил, что таких значений, как в Европе, "даже близко не будет".