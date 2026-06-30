Водителей в Москве призвали не оставлять детей и животных в машинах

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Московских водителей попросили не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях из-за теплой погоды, которая ожидается во вторник, 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Автомобилистам объяснили, что оставлять детей и животных в закрытых машинах в такую погоду может быть опасно.

Кроме того, водителей предупредили о возможном затруднении движения вечером в центре, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

Благодаря гребню антициклона воздух прогреется в Москве 30 июня до 25–28 градусов. В ночь на среду, 1 июля, ожидается до 15–18 градусов, а днем – до 26–29 градусов.

В четверг, 2-го числа, прогнозируется выход потепления на пик. При условии ясной ночи минимальная температура составит 14–17 градусов, а днем максимум не превысит показателей в 27–30 градусов. Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение из-за сильной жары.

