Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение из-за сильной жары, которая ожидается в Москве 1 и 2 июля. Согласно прогнозу, в эти дни максимальная температура воздуха составит 30–31 градус.

Понятие "сильная жара" означает, что с мая по август значение максимальной температуры достигает критерия, установленного для определенной территории, или превышает его. В Москве таким порогом считается отметка в 30 градусов тепла.

Жару в Центральную Россию принесет субтропический гребень из Европы. По данным синоптиков, температура 1 и 2 июля превысит климатическую норму на 4–5 градусов. 3-го числа столбики термометров покажут от 24 до 29 градусов, а к выходным – 23–28.