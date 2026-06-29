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29 июня, 17:37

Общество

Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение из-за сильной жары, которая ожидается в Москве 1 и 2 июля. Согласно прогнозу, в эти дни максимальная температура воздуха составит 30–31 градус.

Понятие "сильная жара" означает, что с мая по август значение максимальной температуры достигает критерия, установленного для определенной территории, или превышает его. В Москве таким порогом считается отметка в 30 градусов тепла.

Жару в Центральную Россию принесет субтропический гребень из Европы. По данным синоптиков, температура 1 и 2 июля превысит климатическую норму на 4–5 градусов. 3-го числа столбики термометров покажут от 24 до 29 градусов, а к выходным – 23–28.

Синоптики заявили, что в Москве не будет 40-градусной жары

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