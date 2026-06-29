Синоптик Шувалов: в Москве не стоит ожидать 40-градусной жары, как в Европе

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В средней полосе европейской части России не предвидится жара в 35–40 градусов. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с ТАСС.

"У нас (таких значений, как в Европе. – Прим. ред.) даже близко не будет", – подчеркнул синоптик.

Наоборот, в западном анклаве страны, в частности в Калининграде, температура будет снижаться. В понедельник, 29 июня, воздух прогреется до 29 градусов, во вторник, 30-го числа, – только до 26, а в среду, 1 июля, столбики термометров установятся на отметке 23 градуса, заключил метеоролог.

Аномальная жара охватила Европу в середине июня. В некоторых странах температура поднималась до 40 градусов. Например, в Чехии столбик термометра достиг рекордных 40,6 градуса. Подобной жары в стране не видели почти за 300 лет наблюдений.

Под влиянием экстремального зноя оказалась и Франция. В связи с этим администрация Эйфелевой башни сократила время посещения объекта. Аналогичные меры были приняты и в музее Лувр.

Согласно актуальным данным, число погибших по всей Европе за последнюю неделю превысило 1,3 тысячи человек. При этом общее количество страдающих от высоких температур насчитывает порядка 150 миллионов.

