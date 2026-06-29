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29 июня, 07:55

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Синоптик Тишковец: воздух прогреется до 28 градусов в Москве 30 июня

Москвичам рассказали, когда вернется 30-градусная жара

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура до 28 градусов ожидается в Москве днем во вторник, 30 июня. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, благодаря гребню антициклона воздух прогреется в ночь на 30 июня до 11–14 градусов, а днем – до 25–28 градусов. В ночь на среду, 1 июля, ожидается до 15–18 градусов, а днем – до 26–29 градусов.

В четверг, 2-го числа, метеоролог прогнозирует, что потепление в городе выйдет на пик. Он уточнил, что при условии ясной ночи минимальная температура составит 14–17 градусов, а днем максимум не превысит показателей в 27–30 градусов.

Ранее синоптики заявляли, что количество осадков в столичном регионе в июне будет соответствовать норме, которая составляет 77 миллиметров. Всего в июне выпало 72 миллиметра осадков, что составляет 93% от нормы. В последние дни месяца дожди прогнозируются, но они будут небольшими и локальными.

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