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30 июня, 16:09

Общество

Греф посоветовал не жить постоянным планированием, чтобы снизить стресс

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Чтобы избежать депрессии, стресса и тревожности, людям стоит больше сосредотачиваться на настоящем моменте и не уходить в чрезмерное планирование будущего. Об этом заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф на годовом общем собрании акционеров банка.

"Как этого избежать? <…> Надо наслаждаться сегодняшним днем, потому что у нас есть этот горизонт планирования", – приводит его слова РБК.

По словам Грефа, в современных условиях "горизонт планирования" постепенно сокращается из-за стремительного развития технологий. Это, считает он, может становиться причиной тревожных и деструктивных ощущений у людей, особенно у тех, кто привык анализировать ситуацию и строить различные прогнозы.

Глава Сбербанка отметил, что людям с аналитическим складом ума не стоит чрезмерно погружаться в создание сценариев будущего, поскольку события часто развиваются иначе, чем предполагалось. По его словам, ожидания человека обычно находятся в крайних точках – либо в позитивном, либо в негативном сценарии, тогда как реальность чаще оказывается где-то между ними.

Ранее в ГД указывали, что к концу текущего года ключевая ставка Центробанка РФ может достигнуть 12%. Это может произойти, если после каждого заседания регулятора ставку будут снижать на 0,5 процентного пункта.

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