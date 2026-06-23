Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 07:16

Экономика

В Госдуме допустили снижение ключевой ставки ЦБ до 12%

Фото: depositphotos/valphoto

Ключевая ставка Центробанка РФ может достигнуть 12% в конце 2026 года. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

При этом, по его мнению, ставка может быть снижена более серьезно.

"Ожидаю, что на следующем заседании будет 0,5 процентного пункта. До конца года осталось 4 заседания, соответственно по 0,5 четыре раза, на конец года – 12%", – приводит слова Аксакова РИА Новости.

Банк России ранее снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. По оценке ЦБ, устойчивый рост цен немного снизился, однако по-прежнему остается выше целевого уровня.

Российская экономика после снижения в начале года вновь демонстрирует умеренный рост. В последние месяцы увеличились потребительский спрос и объемы кредитования. При этом регулятор не исключил, что снижение ставки может замедлиться.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что Банку России могут потребоваться паузы в решениях по ключевой ставке. По ее словам, дальнейшие шаги должны быть ориентированы на будущее.

"Деньги 24": снижение ставки Центробанком до 14,25% стало неожиданным для участников рынка

Читайте также


экономика

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

Чем заняться в парках в рамках программы "Лета в Москве"?

До 31 августа в 17 парках все желающие смогут посетить бесплатные кружки

До 27 сентября в трех парках продолжается проект "Лесные библиотеки"

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика