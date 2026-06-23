В Госдуме допустили снижение ключевой ставки ЦБ до 12%

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Ключевая ставка Центробанка РФ может достигнуть 12% в конце 2026 года. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

При этом, по его мнению, ставка может быть снижена более серьезно.

"Ожидаю, что на следующем заседании будет 0,5 процентного пункта. До конца года осталось 4 заседания, соответственно по 0,5 четыре раза, на конец года – 12%", – приводит слова Аксакова РИА Новости.

Банк России ранее снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. По оценке ЦБ, устойчивый рост цен немного снизился, однако по-прежнему остается выше целевого уровня.

Российская экономика после снижения в начале года вновь демонстрирует умеренный рост. В последние месяцы увеличились потребительский спрос и объемы кредитования. При этом регулятор не исключил, что снижение ставки может замедлиться.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что Банку России могут потребоваться паузы в решениях по ключевой ставке. По ее словам, дальнейшие шаги должны быть ориентированы на будущее.