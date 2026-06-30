ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные спортивным клубам

Фото: Москва 24/Анна Селина

Центробанк России 1 июля выпустит в обращение памятные монеты, посвященные спортивным клубам "Динамо", "ЦСКА", "Локомотив", "Спартак" и "Трудовые резервы". Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

Монеты номиналом 25 рублей из серии "Российский спорт" выполнены из медно-никелевого сплава и имеют форму круга диаметром 27 миллиметров. Тираж составит 50 тысяч единиц.

На лицевой стороне изделий находится рельефное изображение герба России, над ним вдоль канта – надпись полукругом "Российская Федерация", обрамленная с двух сторон сдвоенными ромбами, справа – товарный знак монетного двора, под гербом в центре в три строки – надпись "Банк России", номинал монет "25 рублей", год выпуска "2026". На оборотной стороне монет расположены названия и логотипы клубов.

Регулятор уточнил, что памятные монеты – это законное средство наличного платежа в стране. Они обязательны к приему по номиналу без ограничений.

Ранее сообщалось, что Банк России выпустит памятные монеты с изображением олимпийских видов спорта – фигурного катания и художественной гимнастики. Ожидается, что монета, посвященная фигурному катанию, выйдет в 2026 году, а посвященная художественной гимнастике – в 2027-м. Начальник отдела выпуска памятных монет ЦБ Антонина Орлова отметила, что изображения олимпийских видов спорта на монетах больше всего отзываются в душах граждан.