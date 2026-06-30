Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 16:46

Экономика

ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные спортивным клубам

Фото: Москва 24/Анна Селина

Центробанк России 1 июля выпустит в обращение памятные монеты, посвященные спортивным клубам "Динамо", "ЦСКА", "Локомотив", "Спартак" и "Трудовые резервы". Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

Монеты номиналом 25 рублей из серии "Российский спорт" выполнены из медно-никелевого сплава и имеют форму круга диаметром 27 миллиметров. Тираж составит 50 тысяч единиц.

На лицевой стороне изделий находится рельефное изображение герба России, над ним вдоль канта – надпись полукругом "Российская Федерация", обрамленная с двух сторон сдвоенными ромбами, справа – товарный знак монетного двора, под гербом в центре в три строки – надпись "Банк России", номинал монет "25 рублей", год выпуска "2026". На оборотной стороне монет расположены названия и логотипы клубов.

Регулятор уточнил, что памятные монеты – это законное средство наличного платежа в стране. Они обязательны к приему по номиналу без ограничений.

Ранее сообщалось, что Банк России выпустит памятные монеты с изображением олимпийских видов спорта – фигурного катания и художественной гимнастики. Ожидается, что монета, посвященная фигурному катанию, выйдет в 2026 году, а посвященная художественной гимнастике – в 2027-м. Начальник отдела выпуска памятных монет ЦБ Антонина Орлова отметила, что изображения олимпийских видов спорта на монетах больше всего отзываются в душах граждан.

"Московский патруль": Гознак обновил 5-тысячную купюру

Читайте также


экономика

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика