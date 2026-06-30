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30 июня, 17:40

Экономика

Совет ЕЭК продлил на год нулевые ставки ввозных пошлин на отдельные виды топлива

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил продлить срок действия нулевых ввозных таможенных пошлин на отдельные виды топлива еще на год. Об этом говорится в сообщении комиссии.

Речь идет о пошлинах в отношении моторных бензинов, дизельного топлива, авиатоплива, судового топлива, а также прочих газойлей. Также этим же решением установлены нулевые пошлины на присадки к автомобильным бензинам.

Проблемы с топливом в России фиксируются с конца мая 2026 года. В это же время кабмин РФ держит ситуацию на постоянном контроле. На этом фоне нефтяные компании России увеличивают объемы производства нефтепродуктов, а также насыщают внутренний рынок страны топливом.

В это же время Центробанк ожидает, что рост цен на топливо повлияет на июньскую инфляцию и может привести к росту инфляционных ожиданий. Но в целом регулятор не видит рисков переохлаждения российской экономики на фоне принимаемых мер, санкций и других факторов.

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