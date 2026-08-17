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17 августа, 12:05

Политика

ВС РФ освободили населенные пункты в Запорожской области и ДНР

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Новосолошино в Запорожской области и Андреевская Община в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, подразделения группировки войск "Восток", взяв под контроль населенный пункт Новосолошино в ходе наступательных действий, улучшили положение по переднему краю. В свою очередь, Андреевскую Общину смогли освободить военнослужащие группировки "Центр".

Ранее сообщалось, что подразделения группировок "Север" и "Восток" за сутки уничтожили 619 беспилотников, включая 88 тяжелых боевых дронов R-18, и 79 пунктов управления БПЛА. Группировка "Север" также поразила 4 миномета и 5 квадроциклов противника. "Восток" – 7 станций Starlink, пункт боепитания и склад материальных средств.

Также под контроль взяты Кудиевка в Харьковской области и Першомарьевка в ДНР. Кроме того, за сутки ВСУ лишились порядка 200 бойцов, а также значительного количества техники, включая бронемашину, артиллерию и более десятка автомобилей.

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