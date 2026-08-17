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17 августа, 12:21

Политика

Латвия попросила у ЕС 7 млрд евро из-за разрыва с Россией

Фото: depositphotos/phodopus

Латвия обратилась к Евросоюзу с просьбой выделить 7 миллиардов евро из следующего семилетнего бюджета на покрытие оборонных расходов и компенсацию ущерба от прекращения сотрудничества с Россией. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на интервью премьер-министра страны Андриса Кулбергса Politico.

Запрошенная сумма составляет около половины прогнозируемых трат республики на оборону за тот же период – 15,12 миллиарда евро.

Премьер пояснил, что Латвия якобы обеспечивает безопасность государств, расположенных западнее, и вынуждена доводить бюджетный дефицит до предела, чтобы финансировать оборону на нужды всего региона.

Ранее сейм Латвии в срочном порядке одобрил запрет на импорт ряда товаров из России и Белоруссии. Ограничения распространяются, в частности, на книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежду и обувь. Они будут действовать до 1 июля 2027 года.

Между тем министр культуры Латвии Наурис Пунтулис выступил за полную ликвидацию русскоязычного контента в латвийских СМИ. По мнению министра, у русскоязычного содержания нет оснований для существования в "независимом европейском национальном государстве", особенно с учетом военной обстановки.

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