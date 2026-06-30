Акция "Елочный круговорот" признана лучшим городским экологическим проектом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Московская акция "Елочный круговорот" удостоена премии "Инфрарос" как лучший городской экологический проект, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлию Урожаеву.

"Успех проекта и высокое признание – результат эффективной работы. "Елочный круговорот" решает одновременно несколько задач: вовлекает жителей города в практику циклической экономики, а экологичное поведение делает простым, понятным и социально значимым", – сказала Урожаева.

По ее словам, акция прививает москвичам бережное отношение к природе и формирует у населения "зеленые привычки". Параллельно "Елочный круговорот" решает задачи в сфере утилизации отходов и благоустройства территории.

"Елочный круговорот" является частью городского проекта "Экоточки Москвы", который позволяет экологично утилизировать новогодние деревья. Акция проводится в столице уже 10 лет. Благодаря этому около 248 тысяч елей, пихт и сосен превратились в ценный ресурс.

Из собранного материала делают щепу, которая служит укрытием для саженцев или мягким ковром для природных троп. Всего таким образом город получил около 4 тысяч кубометров щепы.

В 2025 году количество специальных пунктов, куда можно отнести новогоднее дерево, выросло до 175 штук. В 2027 году проект "Елочный круговорот" вновь откроет пункты приема новогодних деревьев по всей столице.

Ранее в московском экоцентре регионального оператора АО "Экотехпром" стартовал прием ртутных градусников на переработку. Экоцентр принимает не только различные виды вторсырья, но и отдельные категории опасных отходов. Ртутные термометры можно сдавать без предварительного согласования в часы работы организации.

