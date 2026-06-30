Всероссийская неделя правовой помощи семьям пройдет в Москве 6–12 июля

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Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи пройдет в Москве с 6 по 12 июля. Мероприятие состоится при координации главного управления Минюста РФ по столице.

Неделя правовой помощи проводится каждый год и приурочена ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в стране 8 июля. Поддержка института семьи – один из основных приоритетов госполитики. Ключевыми целями недели правовой помощи являются поддержка родителей и детей, защита семейных ценностей, правовое просвещение и оказание бесплатной юридической помощи.

Юристы консультируют москвичей в том числе по вопросам защиты и охраны прав несовершеннолетних, опеки, попечительства и детско-родительских отношений. В мероприятии поучаствуют адвокаты и нотариусы Москвы, депутаты Мосгордумы и другие.

Более того, в рамках недели правовой помощи проведут просветительские мероприятия, в том числе лекции, семинары и круглые столы, которые будут посвящены вопросам правового информирования и просвещения населения по актуальным темам семейного права. График занятий и перечень площадок, на которых планируется проводить консультации, размещены на сайте ГУ Минюста по Москве.

Ранее юрист Людмила Айвар напомнила россиянам, что они могут получить компенсацию за летний лагерь. Например, в столице малообеспеченные семьи могут получить до 50% компенсации, но не более 5 тысяч рублей. Дети под опекой могут рассчитывать на 100% компенсации, но не свыше 76 тысяч рублей.