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30 июня, 17:27

Политика

Николай Лукашенко завершил обучение в Пекинском университете

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Младший сын белорусского президента Александра Лукашенко Николай окончил Пекинский университет. Он стал дипломированным биотехнологом, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

Глава республики присутствовал на вручении дипломов. Он признался, что не ожидал, что в его семье появится специалист такого профиля.

"Часто, не понимая, говорил: "Может быть и не надо, все-таки ты сын президента?" Но я сегодня рад, что именно в биологии начинается путь не только его, но и этих ребят (участвующих в церемонии в Пекине. – Прим. ред.), плюс 20 тех, которые сегодня в Беларуси. Биология – это наука жизни. Ну что может быть дороже этой жизни?" – поделился мыслями Лукашенко.

Специальность "биотехнология" относится к совместной обучающей программе Белорусского и Пекинского университетов. Вместе с Николаем Лукашенко образование в ее рамках получили еще четыре белоруса. Всего в совместной белорусско-китайской образовательной программе приняли участие 25 человек.

"Ребята, я обращаюсь к вам уже как президент, вы должны знать, что вы наши, вы белорусы. И вы должны сделать максимум для развития Беларуси. Сделать так, чтобы мы если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться сами делать все", – подчеркнул белорусский лидер во время своей торжественной речи.

Лукашенко также встретился с руководством учебного заведения и обсудил дальнейшие планы на сотрудничество.

Президент Белоруссии прибыл в Пекин 29 июня. Он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Комментируя свой визит, белорусский лидер указал, что прилетел в Китай "как к себе домой".

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