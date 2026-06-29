CCTV: Си Цзиньпин провел встречу с Лукашенко в Пекине

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Председатель КНР Си Цзиньпин провел официальную встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Пекине. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Переговоры лидеров состоялись на территории правительственного комплекса. Местом для проведения мероприятия была выбрана государственная резиденция Дяоюйтай.

На прошлой неделе президент Белоруссии также посетил с официальным визитом Россию. В частности, 26 июня на Валдае он принял участие во встрече с Владимиром Путиным, а на следующий день, 27-го числа, главы стран провели переговоры в расширенном составе.

В ходе консультаций были подняты актуальные вопросы взаимодействия двух государств в разных сферах, а также реализация совместных проектов.