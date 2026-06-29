На севере Камчатки действует природный пожар площадью более 2 тысяч гектаров

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На территории Тигильского округа Камчатского края продолжается борьба с масштабным природным пожаром, площадь которого достигла 2,1 тысячи гектаров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

К ликвидации огня привлечены около 55 человек. Также в помощь сотрудникам лесоохраны направлены 10 специалистов специализированной пожарно-спасательной части МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на значительную площадь возгорания, угрозы населенным пунктам и задымления в настоящее время нет. Особый противопожарный режим продолжает действовать в нескольких муниципалитетах региона.

Ранее в Хасанском районе Приморского края возник лесной пожар площадью около 2 гектаров. При этом его очаг находился в 4 километрах от поселка Рязановка. В ликвидации огня были задействованы 27 человек и 6 единиц спецтехники.