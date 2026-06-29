Володин перечислил законы, которые вступят в силу в июле

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

Законы, которые позволяют банкам быстро обмениваться информацией о кредитных историях для борьбы с мошенниками, вступят в силу в июле. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере MAX.

В частности, со следующего месяца начнет действовать норма, согласно которой родители и другие законные представители смогут получать выписки по вкладам и счетам несовершеннолетних. Таким образом они смогут защитить детей от злоумышленников.

"С 2025 года Государственной думой принято 13 законов, направленных на борьбу с мошенниками", – добавил парламентарий.

Вместе с тем будет усилен контроль за мигрантами, для них увеличат пошлины. Кроме того, будет введена административная ответственность за уклонение иностранцев от медицинского освидетельствования. Принятые решения направлены на повышение уровня безопасности и на совершенствование миграционной политики, отметил Володин.

"Установлена повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих (закон вступил в силу 21 июня)", – напомнил он.

Также с 1 июля 2026 года в Единой биометрической системе можно будет подтвердить личность правообладателя в случае подачи электронных документов для регистрации прав на недвижимость.

"Для этого прилагаемые документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Сочетание этих двух факторов обеспечит высокий уровень безопасности сделок", – добавил спикер Госдумы.

Помимо прочего, 26 июня 2026 году ввели ответственность за перепродажу железнодорожных билетов. За платное оказание услуг, в частности посреднических, по оформлению ж/д билетов в электронной форме человеку может грозить штраф.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев рассказал, что с 1 июля всех иностранцев без виз обяжут при въезде в Россию использовать приложение "Госуслуги RuID". Нововведение направлено на обеспечение порядка и безопасности. Как пояснил парламентарий, если человек планирует пересечь границу, государство должно заранее располагать информацией о его личности, цели и сроках визита, а также понимать, имеются ли основания для отказа.