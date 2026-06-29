Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гроза, при которой порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, возможна в Москве в понедельник, 29 июня. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Также синоптики не исключают, что местами в городе будет наблюдаться небольшой дождь. В связи с непогодой жителей и гостей столицы попросили быть внимательнее на улицах. В частности, им напомнили, что не нужно укрываться под деревьями и парковать рядом с ними машины.

При этом благодаря гребню антициклона воздух прогреется в Москве в ночь на вторник, 30 июня, до 11–14 градусов, а днем – до 25–28 градусов. В ночь на среду, 1 июля, ожидается до 15–18 градусов, а днем – до 26–29 градусов.

В четверг, 2-го числа, прогнозируется выход потепления на пик. При условии ясной ночи минимальная температура составит 14–17 градусов, а днем максимум не превысит показателей в 27–30 градусов.

