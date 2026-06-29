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29 июня, 10:03

Политика

Дмитриев напомнил ЕС и Великобритании об отказе от энергии России на фоне жары в Европе

Фото: kremlin.ru

Европейский союз и Великобритания сами отказались от доступной и надежной энергии из России. Теперь они оказались в ситуации, когда не могут позволить себе в период сильной жары работу кондиционеров, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"В Великобритании и ЕС нет энергии для кондиционеров, необходимых для спасения людей. Они отказались от доступной российской энергии", – цитирует Дмитриева телеканал "360".

В Европе с середины июня установилась аномальная жара. В некоторых государствах столбики термометров превысили отметку в 40 градусов. Например, в Чехии 27 июня зафиксировали 40,6 градуса тепла, что стало абсолютным температурным рекордом.

Кроме того, более 600 человек оказались заперты в поезде Чешских железных дорог без работающих кондиционеров. Состав двигался из Гамбурга в Прагу. Температура в салоне достигла 40 градусов. Спасатели эвакуировали детей, пожилых, беременных женщин и двух человек с проблемами кровообращения.

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