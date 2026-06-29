Лукашенко пошутил, что прилетел в Пекин "как к себе домой"

Фото: kremlin.ru

Белорусский президент Александр Лукашенко, прибыв с рабочим визитом в Китай, шутливо отметил, что приехал в страну "как к себе домой". Видеофрагмент встречи главы республики и председателя КНР Си Цзиньпина размещен в близком к пресс-службе Лукашенко телеграм-канале "Пул Первого".

Согласно посту, в начале встречи Си Цзиньпин уточнил у своего коллеги, прилетел ли он напрямую из Минска, на что президент Белоруссии ответил отрицательно. По его словам, сначала он вел переговоры с Владимиром Путиным в Подмосковье, а затем отправился в Пекин.

Вместе с тем председатель КНР выразил радость от частых встреч с Лукашенко. Переговоры, продолжавшиеся более трех часов, стали уже 17-ми по счету.

Уточняется, что после официальной части ожидается общение за традиционным семейным обедом. Данный формат выходит за рамки дипломатического протокола и символизирует особое личное доверие между главами двух государств.

О проведении деловой консультации между главами государств изначально сообщили СМИ. Как выяснили журналисты, переговоры лидеров состоялись на территории правительственного комплекса. Местом для проведения мероприятия была выбрана государственная резиденция Дяоюйтай.