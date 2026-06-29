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29 июня, 11:35

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BFMTV: молния ударила в Эйфелеву башню в Париже

Молния ударила в Эйфелеву башню в Париже

Фото: news.sky.com

Молния во время грозы ударила в шпиль Эйфелевой башни в центре Парижа. Вспышка была "невероятно яркой", сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, при разгуле стихии скорость порывов ветра на вершине башни достигала 104,8 километра в час. Из-за непогоды пришлось прервать финальный матч Топ-14 по регби на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа.

Согласно данным французского медиапроекта Meteo Nord Parisien, в выходные в отдельных районах Франции прошел град диаметром 2–3 сантиметра. Грозы пришли на смену длительному периоду аномальной жары, которая накрыла не только Францию, но и другие страны Европы.

Из-за такого повышения температуры метеослужба страны ранее вводила наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к 40 градусам, а местами и превысила эту отметку.

Также СМИ писали, что во Франции от последствий жары уже погибли не менее 18 человек, причем 2 – это дети, которых оставили в автомобиле. Кроме того, 13 человек утонули в местных водоемах. Вместе с тем оказалось нарушено сообщение поездов между Парижем и Лондоном.

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