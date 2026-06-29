Семь помещений для бизнеса в Царицыне выставили на городские торги

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

На городские торги выставили семь помещений для бизнеса, которые расположены в столичном районе Царицыно. Об этом рассказал глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Приобретение коммерческого помещения в сложившемся жилом квартале – это надежная и долгосрочная инвестиция. Такое расположение позволяет четко спрогнозировать уровень спроса", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Пуртова, все помещения находятся на Кантемировской улице. Они отличаются удобным расположением на первых этажах новых зданий, отдельными входами и свободным назначением.

Площадь объектов варьируется от 61,8 до 154,5 квадратного метра, что, как отметил руководитель департамента, позволяет эффективно зонировать пространство. Данная особенность важна для медицинских учреждений, образовательных организаций или сетевых магазинов.

Прием заявок от предпринимателей останется актуальным до 10 июля, а сами торги запланированы на 17-е число на электронной площадке "Росэлторг". Для участия необходимо иметь регистрацию и усиленную квалифицированную электронную подпись.

В следующем месяце планируется реализация еще двух нежилых помещений в Мещанском районе. Данный район является одним из самых востребованных в центральной части города, с высоким пешеходным трафиком и сложившейся деловой средой.

Площадь объектов составляет 88,7 и 112,9 квадратного метра. Они находятся на первом этаже здания по адресу Печатников переулок, дом 21, и имеют отдельные входы.