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Новости

19 июня, 07:33

Город

Более 50 машино-мест выставили на торги в столичном районе Зюзино

Фото: investmoscow.ru

На открытые торги выставили 52 машино-места в районе Зюзино. Площадь каждого объекта – 13,3 квадратного метра, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Он отметил, что покупка собственного машино-места помогает обеспечить как сохранность автомобиля, так и комфорт для владельцев. Выставленные на аукционы машино-места расположены в подземном паркинге жилого здания по адресу Черноморский бульвар, дом 20.

Прием заявок на участие в торгах завершится 1 июля, сами аукционы состоятся 8-го числа на онлайн-площадке "Росэлторг".

Ранее 59 парковочных мест выставили на торги в районе Коптево. Места площадью 13,3 "квадрата" находятся на Михалковской улице. Заявки на участие в аукционах принимаются до 23 июня.

Вместе с тем в паркинге на Давыдковской улице для покупки доступны 198 машино-мест. Их площадь варьируется от 13,3 до 29,7 "квадрата".

"Торги Москвы": как выгодно приобрести машино-место

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