Более 50 машино-мест выставили на торги в районе Коптево

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московским водителям предлагают приобрести на открытых аукционах 59 парковочных мест, расположенных на Михалковской улице в районе Коптево. Каждое место имеет стандартную площадь в 13,3 квадратного метра, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

"Наличие собственного машино-места является преимуществом, обеспечивающим сохранность транспортного средства в любое время года. Приобрести парковочное место автовладельцы могут напрямую у города с гарантией юридической чистоты сделки", – подчеркнул Пуртов.

Машино-места находятся в подземном паркинге жилого дома по адресу: Михалковская улица, дом 10. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 23 июня, сами аукционы пройдут 30 июня на электронной площадке "Росэлторг". Для участия необходимо пройти регистрацию и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее город выставил на торги 198 машино-мест в паркинге на Давыдковской улице в районе Фили-Давыдково. Площадь выставленных на торги машино-мест составляет от 13,3 до 29,7 квадратного метра.

Кроме того, власти выставили на торги территорию площадью в почти гектар недалеко от делового центра "Москва-Сити". Земельный участок находится на улице Антонова-Овсеенко в Пресненском районе, в границах проекта "Большой Сити". Неподалеку от будущей застройки находится крупный транспортный хаб.