Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 07:33

Город

Более 50 машино-мест выставили на торги в районе Коптево

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московским водителям предлагают приобрести на открытых аукционах 59 парковочных мест, расположенных на Михалковской улице в районе Коптево. Каждое место имеет стандартную площадь в 13,3 квадратного метра, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

"Наличие собственного машино-места является преимуществом, обеспечивающим сохранность транспортного средства в любое время года. Приобрести парковочное место автовладельцы могут напрямую у города с гарантией юридической чистоты сделки", – подчеркнул Пуртов.

Машино-места находятся в подземном паркинге жилого дома по адресу: Михалковская улица, дом 10. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 23 июня, сами аукционы пройдут 30 июня на электронной площадке "Росэлторг". Для участия необходимо пройти регистрацию и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее город выставил на торги 198 машино-мест в паркинге на Давыдковской улице в районе Фили-Давыдково. Площадь выставленных на торги машино-мест составляет от 13,3 до 29,7 квадратного метра.

Кроме того, власти выставили на торги территорию площадью в почти гектар недалеко от делового центра "Москва-Сити". Земельный участок находится на улице Антонова-Овсеенко в Пресненском районе, в границах проекта "Большой Сити". Неподалеку от будущей застройки находится крупный транспортный хаб.

"Деньги 24": стоимость машино-мест выросла в Москве почти в 1,5 раза

Читайте также


город

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика