Крупное коммерческое помещение в районе Нагатинский Затон выставили на торги

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Крупное нежилое помещение в районе Нагатинский Затон выставили на торги. Об этом заявил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Объект, площадь которого составляет примерно 600 квадратных метров, расположен в жилом доме на проспекте Андропова. Помещение занимает часть цокольного, первого и второго этажей, а также имеет отдельный вход. Рядом находится станция метро "Коломенская" и исторический музей‑заповедник.

По словам Пуртова, то, что объект находится возле автомагистралей и парков, является преимуществом для развития бизнеса. Он указал, что в выставленном на торги помещении свободного назначения можно организовать медицинскую организацию, досуговый или образовательный центр, а также другие виды бизнеса.

Продает данный объект столичный департамент городского имущества. Предприниматели могут направить заявки на участие в открытом аукционе до 9 июля. Торги же будут организованы 21 июля на онлайн-площадке "Росэлторг". Для участия в них нужна регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее город выставил на аукционы 9 нестационарных торговых точек в столичном районе Братеево. Объекты находятся в парке "Братеевская пойма" и Братеевском каскадном парке. Победители торгов смогут открыть там 6 мест общественного питания и 3 пункта проката спортивного инвентаря.

Договоры будут заключаться на 5 лет. Площадь объектов для точек общественного питания составляет от 16,95 до 157,6 квадратного метра, а для пунктов проката – от 63,64 до 119,64 квадратного метра. Заявки на участие в аукционах принимаются до 26 июня и 3 июля в зависимости от лота. Сами торги состоятся 1 и 8 июля.

