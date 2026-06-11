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11 июня, 07:39

Город

Город выставил на аукционы нестационарные торговые объекты в районе Братеево

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Город выставил на аукционы 9 нестационарных торговых объектов в столичном районе Братеево. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что объекты находятся в парке "Братеевская пойма" и Братеевском каскадном парке. Победители торгов смогут открыть там 6 точек общественного питания и 3 пункта проката спортивного инвентаря. Договоры будут заключаться на 5 лет.

Площадь объектов для точек общественного питания составляет от 16,95 до 157,6 квадратного метра, а для пунктов проката – от 63,64 до 119,64 квадратного метра.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 26 июня и 3 июля в зависимости от лота. Сами торги состоятся 1 и 8 июля. Участникам необходима регистрация на электронной площадке "Росэлторг" и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

Ранее два коммерческих помещения выставили на открытые торги в Раменках. Их площадь составляет 77,2 и 194,7 "квадрата". Там можно открыть коворкинг, творческую мастерскую, торговую точку или учреждение допобразования. Аукционы состоятся 30 июня, заявки принимаются до 19-го числа.

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