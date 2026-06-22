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22 июня, 07:55

Город

Два нежилых помещения выставлены на торги в Мещанском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Два нежилых помещения в Мещанском районе реализуют на городских аукционах. Площадь объектов составляет 88,7 и 112,9 квадратного метра, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Помещения находятся на первом этаже здания по адресу Печатников переулок, дом 21, и имеют отдельные входы. Пуртов отметил, что Мещанский район является одним из самых востребованных в центральной части города, с высоким пешеходным трафиком и сложившейся деловой средой.

При этом свободное назначение объектов открывает возможности для реализации широкого спектра бизнес-проектов.

"Основное преимущество коммерческих объектов – расположение вблизи Бульварного кольца и станции метро "Трубная", что делает их максимально привлекательными для открытия организаций в сфере торговли, услуг или общественного питания. Учитывая развитую инфраструктуру, это удачная возможность для предпринимателей инвестировать в недвижимость и открыть бизнес в одной из самых престижных точек города", – отметил Пуртов.

Заявки на участие в торгах от физических и юридических лиц принимаются до 13 июля, сами аукционы пройдут 23 июля на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобится регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее помещения для бизнеса выставили на торги на севере Москвы. Объекты расположены в районах Восточное Дегунино и Западное Дегунино. Они находятся на первых этажах многоквартирных домов и в шаговой доступности от станций метро "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии.

Кроме того, на открытые торги выставили 52 машино-места в районе Зюзино. Площадь каждого объекта – 13,3 квадратного метра. Покупка собственного машино-места помогает обеспечить как сохранность автомобиля, так и комфорт для владельцев.

"Торги Москвы": помещения на западе Москвы

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