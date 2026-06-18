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Помещения для бизнеса выставили на торги на севере Москвы. Объекты расположены в районах Восточное Дегунино и Западное Дегунино, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Площадь помещений составляет 196,1 и 525,4 квадратного метра. Они находятся на первых этажах многоквартирных домов в шаговой доступности от станций метро "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии. Объект на Дубнинской улице имеет свободное назначение, а помещение на улице Ивана Сусанина предназначено для оказания бытовых услуг.

По словам Пуртова, в помещениях можно открыть супермаркет, зоомагазин, салон красоты или крупный центр оказания бытовых услуг. Прием заявок на аукционы завершится 30 июня и 9 июля в зависимости от лота. Сами торги состоятся 9 и 21 июля.

Ранее на городские торги выставили нежилое помещение площадью около 600 "квадратов". Объект расположен в жилом доме на проспекте Андропова, занимает часть цокольного, первого и второго этажей, а также имеет отдельный вход. В помещении можно открыть медорганизацию, досуговый или образовательный центр.