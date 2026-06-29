Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 09:59

Общество

Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго выросло до 360

Фото: ТАСС/EPA/MARIE JEANNE MUNYERENKANA

Число жертв вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 360. Новые данные предоставил Национальный институт общественного здравоохранения (INSP).

В то же время общее количество подтвержденных случаев заболевания достигло 1 274.

Летальность болезни по состоянию на 27 июня составила 28,3%. Основной очаг вспышки по-прежнему находится в провинции Итури, где зафиксировано 91,4% случаев инфицирования и 83,6% смертей.

Первые сообщения о вспышке Эболы в ДР Конго появились в начале мая. Спустя время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала ситуацию с лихорадкой в стране и Уганде как чрезвычайную и представляющую угрозу для других государств.

По мнению специалистов, риск распространения этого заболевания в Африке будет сохраняться всегда. Это объясняется тем, что вирус является зоонозным и циркулирует среди диких животных. В результате местные жители часто становятся его переносчиками.

Случай заболевания лихорадкой Эбола выявили во Франции

Читайте также


обществоза рубежом

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

Кому стоит быть внимательнее в ретроградный Меркурий летом 2026 года?

Период напомнит о незакрытых проблемах с близкими и вопросах наследства

Острее всего влияние "ретрограда" на себе ощутят рожденные под знаком Рака

Читать
закрыть

Почему Луна станет "клубничной" 29 июня?

Спутник Земли поднимется невысоко относительно линии горизонта и примет алый оттенок

Это своеобразный момент истины для подведения определенных итогов

Читать
закрыть

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика