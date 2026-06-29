Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго выросло до 360

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Число жертв вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 360. Новые данные предоставил Национальный институт общественного здравоохранения (INSP).

В то же время общее количество подтвержденных случаев заболевания достигло 1 274.

Летальность болезни по состоянию на 27 июня составила 28,3%. Основной очаг вспышки по-прежнему находится в провинции Итури, где зафиксировано 91,4% случаев инфицирования и 83,6% смертей.

Первые сообщения о вспышке Эболы в ДР Конго появились в начале мая. Спустя время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала ситуацию с лихорадкой в стране и Уганде как чрезвычайную и представляющую угрозу для других государств.

По мнению специалистов, риск распространения этого заболевания в Африке будет сохраняться всегда. Это объясняется тем, что вирус является зоонозным и циркулирует среди диких животных. В результате местные жители часто становятся его переносчиками.