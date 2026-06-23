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23 июня, 11:20

Наука

В Британии выявили биомаркеры для прогноза смерти от Эболы

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Британские ученые выявили ряд маркеров, изменения в которых у заболевших Эболой говорят о 100% летальности. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Journal of Infectious Diseases.

Обработка биоматериалов, отобранных у заболевших в Западной Африке в 2013–2016 годы, проводилась с помощью искусственного интеллекта. По словам исследователей, показатель вирусной нагрузки классифицировал исходы заболевания у пациентов с точностью 86,9%.

"Отдельно уровень экспрессии гена MS4A4A обеспечивал достоверность 82,6%. Комбинирование вирусной нагрузки с MS4A4A улучшило прогнозирование до 91,3%", – говорится в публикации.

При этом наилучшая модель, интегрирующая вирусную нагрузку, гены ISG15 и MS4A4A, обеспечила точность в 100%.

В свою очередь, иммунолог Михаил Болков отметил, что ключевая значимость проведенной работы заключается в перспективе разработки терапии от лихорадки.

"Ученым удалось определить ключевые механизмы иммунного ответа, которые в конечном итоге могут приводить к летальному исходу. Это открывает возможности для разработки таргетной терапии, направленной на макрофаги и способной остановить патологический процесс", – заключил специалист.

О вспышке Эболы в ДР Конго стало известно в начале мая. Через некоторое время ВОЗ признала ситуацию в стране чрезвычайной.

По последним данным, количество погибших от лихорадки Эбола в ДРК достигло 267 человек, увеличившись на 13 за сутки. Всего в ДР Конго на данный момент подтверждено 1 048 случаев заболевания.

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