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23 июня, 10:20

Общество

Число умерших от Эболы в ДР Конго достигло 267 человек

Фото: ТАСС/ЕРА/DIEUDONNE DIROLE

Количество погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 267 человек, увеличившись на 13 за сутки. Об этом сообщила пресс-служба конголезского министерства связи и по делам СМИ.

Всего в ДР Конго на данный момент подтверждено 1 048 случаев заболевания, что на 45 больше, чем днем ранее. В медучреждениях врачи наблюдают за 371 пациентом. В министерстве добавили, что полностью выздоровели уже 112 человек. Показатель летальности составляет 25,5%.

При этом отмечается резкий рост показателя отслеживаемых контактов зараженных – он составил 70,8%. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы полностью контролировать вспышку, эта цифра должна достигнуть 95%.

Как отметили в ведомстве, с 26 мая не было обнаружено новых случаев передачи Эболы в провинции Южное Киву, где ранее возникла вспышка заболевания. Сейчас ее эпицентр расположен в провинции Итури.

О вспышке Эболы в ДР Конго стало известно в начале мая. Через некоторое время ВОЗ признала ситуацию в стране чрезвычайной.

По мнению специалистов, риск распространения этого заболевания в Африке будет сохраняться всегда. Это связано с тем, что данный вирус является зоонозным и распространяется среди диких животных. Из-за этого часто находящиеся в лесах местные жители становятся его переносчиками.

Ученые предупредили о стремительном распространении вируса Эбола

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